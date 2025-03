Una 34enne senza fissa dimora, Margarita Kangieva Marinkova, è arrestata dai carabinieri per furto aggravato, furto con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale. L’incidente è avvenuto nel cuore di Torre del Greco, in corso Vittorio Emanuele, dove la donna è sorpresa mentre tentava di rubare una carta di credito.

La Dinamica del Furto

I carabinieri, mentre stavano pattugliando la zona, sono stati allertati da un cittadino che segnalava dei furti in corso. Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno trovato la 34enne in litigio con un uomo, al quale stava rubando la carta di credito in un ufficio postale privato. La donna, sfruttando un momento di distrazione della vittima, ha afferrato la carta e tentato di fuggire.

L’Arresto e la Resistenza

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno accompagnato Margarita Kangieva Marinkova in caserma per una perquisizione. Durante il trasporto, la donna ha aggredito tre carabinieri, cercando di svincolarsi. L’accusa di resistenza a pubblico ufficiale si è quindi aggiunta alla sua lista di reati.

La Perquisizione e la Refurtiva

Durante la perquisizione, sono rinvenute altre due carte di credito e un documento di identità appartenente a un uomo, segno che la donna aveva commesso precedenti furti. Le indagini hanno confermato che poco prima, aveva rubato con la stessa modalità, agendo con destrezza.

Le Indagini Proseguono

L’arresto di Margarita Kangieva Marinkova è stato convalidato, e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Le indagini continuano per verificare se la donna agisse da sola o avesse dei complici. Inoltre, gli investigatori stanno cercando di capire se la 34enne abbia compiuto altri furti nella zona.