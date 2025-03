Il Bonus Iscro 2025 (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) è stato riconfermato dal governo Meloni per offrire un sostegno economico ai lavoratori autonomi e ai titolari di Partita IVA iscritti alla Gestione separata Inps.

Questa misura, introdotta con la Legge di Bilancio 2021, rappresenta una sorta di cassa integrazione per autonomi, destinata a chi ha subito una significativa riduzione del reddito. Di seguito, vengono illustrati i requisiti per accedere al bonus, gli importi previsti e le modalità di presentazione della domanda.

Chi può richiedere il Bonus Iscro 2025

Per beneficiare del Bonus Iscro 2025, è necessario soddisfare una serie di requisiti stabiliti dall’INPS. In particolare, i lavoratori autonomi devono:

Essere iscritti alla Gestione separata INPS.

Avere una Partita IVA attiva da almeno tre anni.

Non percepire pensione diretta né altre forme di previdenza obbligatoria.

Non beneficiare dell’Assegno di inclusione o di altre misure di sostegno al reddito.

Aver dichiarato nel 2024 un reddito non superiore a 12.648,00 euro, come indicato nella Circolare INPS n. 25 del 29 gennaio 2025.

Aver registrato, nell’anno precedente alla domanda, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi conseguiti nei due anni precedenti.

Importi minimi e massimi del Bonus Iscro 2025

L’ammontare del Bonus Iscro non è fisso, ma viene calcolato in base al reddito dichiarato nei due anni precedenti alla richiesta. Nello specifico:

Importo minimo mensile: 252 euro

Importo massimo mensile: 806,4 euro

Il beneficio è erogato per un periodo massimo di sei mesi e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tuttavia, è importante sottolineare che il bonus non comporta il versamento di contributi figurativi ai fini pensionistici.

Compatibilità e incompatibilità con altre misure

Il Bonus Iscro 2025 è compatibile con alcune prestazioni previdenziali, tra cui l’Assegno ordinario di invalidità (Legge 222/1984). Tuttavia, non può essere percepito contemporaneamente a:

Assegno di inclusione

Indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll

Questa incompatibilità è finalizzata a evitare il cumulo di misure di sostegno economico rivolte a categorie differenti di lavoratori.

Come presentare domanda per il Bonus Iscro 2025

Per accedere al Bonus Iscro 2025, è necessario presentare la domanda esclusivamente online tramite il portale INPS entro il 31 ottobre 2025. L’accesso alla piattaforma richiede l’utilizzo di Spid, Cie, Cns o eIdas.

In alternativa, i lavoratori autonomi possono avvalersi dell’assistenza del Contact Center INPS o rivolgersi a patronati e intermediari autorizzati, che forniranno supporto nella compilazione e nell’invio della richiesta.

Al momento della domanda, è obbligatorio autocertificare i redditi prodotti nell’anno precedente. Una volta approvata, l’indennità verrà erogata per un massimo di sei mesi, garantendo un sostegno continuativo ai professionisti in difficoltà economica.