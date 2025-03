Nel 2025 torna il Bonus Renzi, ma con un nome diverso e alcune novità. Dopo un lungo periodo di incertezze, il governo ha deciso di ripristinare l’agevolazione fiscale destinata ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Il nuovo Trattamento Integrativo garantirà fino a 1.200 euro annui, ossia 100 euro al mese, direttamente in busta paga.

Chi ha diritto al nuovo Bonus da 100€?

Il Trattamento Integrativo sarà riconosciuto ai lavoratori dipendenti che rispettano determinati requisiti di reddito:

Reddito fino a 15.000 euro annui → diritto all’importo massimo di 1.200 euro all’anno (100€ al mese).

Reddito tra 15.000 e 28.000 euro annui → il bonus sarà erogato in misura ridotta, calcolato in base alle detrazioni spettanti.

Per chi rientra in queste fasce di reddito, il bonus sarà automaticamente accreditato sulla busta paga.

Come viene erogato?

Non è necessaria alcuna richiesta per ottenere il Trattamento Integrativo: sarà il datore di lavoro a versarlo direttamente in busta paga.

Se, per qualsiasi motivo, un lavoratore avente diritto non dovesse riceverlo, potrà comunque richiederlo in sede di dichiarazione dei redditi, tramite il modello 730. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate provvederà a riconoscere l’importo spettante e a erogare l’eventuale rimborso.

Un aiuto concreto per milioni di italiani

Il ritorno del Trattamento Integrativo rappresenta un importante sostegno per chi ha redditi medio-bassi, contribuendo ad alleggerire il peso fiscale e aumentare il potere d’acquisto.

Chiunque rientri nei requisiti dovrà semplicemente controllare la propria busta paga per verificare di ricevere l’importo corretto. In caso contrario, sarà possibile recuperarlo tramite la dichiarazione dei redditi.