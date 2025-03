Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di sicurezza per i consumatori riguardante il prodotto “Slime Squiz Plastica-Crystal Mud” (articolo numero 33618), un giocattolo liquido o colloso proveniente dalla Cina. L’importatore è Vivic SL, con sede a Valencia, mentre la distribuzione in Italia è affidata alla Ditta Elentx di Napoli.

Motivo del ritiro

L’allerta è stata lanciata a causa di un eccesso di boro riscontrato nel prodotto. Il boro è un minerale presente naturalmente nell’organismo umano, ma un’esposizione prolungata a quantità elevate può causare problemi di salute, tra cui:

Nausea e vomito

Debolezza generale

Dermatiti e irritazioni cutanee

Anomalie nello sviluppo scheletrico

Rischi per i bambini

Questo tipo di giocattolo, spesso utilizzato dai più piccoli per la sua consistenza morbida e modellabile, rappresenta un pericolo chimico se manipolato frequentemente o ingerito accidentalmente. I bambini sono particolarmente vulnerabili agli effetti tossici di sostanze chimiche in eccesso, rendendo necessario il ritiro immediato del prodotto dal mercato.

Cosa fare se si possiede il prodotto

Il Ministero della Salute consiglia ai consumatori di:

Interrompere immediatamente l’uso dello slime

Restituire il prodotto al punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione

Evitare il contatto prolungato con il prodotto, soprattutto per i bambini

Monitorare eventuali sintomi di intossicazione e consultare un medico in caso di malessere.