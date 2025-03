La Polizia di Stato ha disposto la sospensione per 20 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per un locale nel quartiere Vomero a Napoli. La decisione è presa a seguito di una rissa violenta tra giovani avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 marzo, durante la quale due ragazzi sono rimasti feriti.

Le Indagini della Polizia

Secondo quanto riportato nella nota ufficiale, gli agenti del commissariato locale sono intervenuti nell’area esterna del locale, dove hanno accertato che poco prima si era verificata una lite scoppiata per futili motivi.

Le indagini immediate, condotte anche attraverso le testimonianze dei presenti e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno permesso di individuare alcuni dei partecipanti alla rissa.

La Chiusura del Locale

La sospensione dell’attività è una misura adottata per motivi di ordine pubblico e sicurezza, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di violenza. Questo provvedimento si inserisce in un più ampio piano di controllo delle attività notturne per garantire la sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile.