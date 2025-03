Una lite per l’utilizzo di una slot machine è degenerata in una violenta rissa all’interno di una sala giochi a Ischia, culminata con un ferito e tre persone denunciate. L’episodio, avvenuto il 12 febbraio scorso, ha portato alla chiusura del locale per 15 giorni su disposizione dell’autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps.

I fatti

La rissa ha coinvolto tre avventori del locale situato in via Francesco Buonocore: un 48enne, un 41enne e un 27enne. Il motivo dello scontro sarebbe stato l’uso di una slot machine, con i toni che si sono rapidamente esasperati fino a sfociare in un’aggressione fisica. Il 48enne ha riportato una ferita alla testa dopo essere stato colpito con una bottiglia.

Intervento dei carabinieri e provvedimenti

I carabinieri della Compagnia locale, guidati dal capitano Tiziano Laganà, sono intervenuti tempestivamente per sedare gli animi. Dopo le indagini, i tre soggetti coinvolti sono stati denunciati per rissa e lesioni personali aggravate.

A seguito degli accertamenti, il titolare della sala slot, un 43enne, ha ricevuto un provvedimento di chiusura per 15 giorni, in vigore da ieri. Tale decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico, come previsto dalla normativa vigente.