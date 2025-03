Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha stabilito che l’incontro di calcio A.S.D. Terzigno 1964 – Cimitile, valido per il Campionato di Promozione Campania Girone C 2024-2025, si svolgerà senza pubblico. La partita è in programma sabato presso il campo sportivo Comunale di Terzigno (NA).

Motivazioni del provvedimento

La decisione è stata presa su parere della Questura di Napoli, che ha evidenziato un alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica a causa della forte rivalità tra le due tifoserie. Per prevenire possibili incidenti, il Prefetto ha dunque optato per lo svolgimento della gara a porte chiuse.

Implicazioni per le squadre e i tifosi

Il provvedimento influisce direttamente sugli appassionati di entrambe le squadre, che non potranno assistere alla partita dal vivo. Tuttavia, la misura mira a garantire la sicurezza e prevenire episodi di violenza, in linea con le normative vigenti per il mantenimento dell’ordine pubblico negli eventi sportivi.

Precedenti e contesto

Non è la prima volta che eventi sportivi locali vengono regolamentati con misure restrittive per motivi di sicurezza. Il calcio dilettantistico campano, in particolare, è spesso teatro di forti tensioni tra tifoserie, rendendo necessaria la supervisione delle autorità per evitare scontri.