L’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno è al centro dell’attenzione a causa della rilevazione del batterio Legionella pneumophila in nove terminali dell’impianto di condizionamento. Il 21 febbraio scorso, i campionamenti effettuati dall’Arpac hanno evidenziato che oltre il 40% dei terminali testati presentavano valori compresi tra 300 e 8000 UFC, ben oltre i limiti di sicurezza.

Misure di Prevenzione e Monitoraggio

La direzione sanitaria, confermando il riscontro positivo al batterio, ha immediatamente disposto una serie di interventi per contenere il rischio. Tra le principali misure adottate:

Disinfezione dell’impianto di condizionamento, seguita da un nuovo campionamento per verificare l’efficacia dell’intervento;

Aumento della sorveglianza clinica sui pazienti ricoverati, con particolare attenzione a quelli immunodepressi e maggiormente a rischio;

Monitoraggio del personale sanitario, per rilevare eventuali sintomatologie sospette;

Pulizia e sanificazione approfondita dell’intera struttura, affidata a ditte specializzate.

Le disposizioni sono state trasmesse a tutti i responsabili delle unità operative e ai coordinatori del personale infermieristico per garantire un’attuazione immediata e rigorosa.

Nessun Caso Registrato, ma la Vigilanza Resta Alta

Ad oggi, non sono stati segnalati casi di legionellosi tra i pazienti o il personale dell’ospedale. Tuttavia, la presenza del batterio richiede un monitoraggio costante per prevenire eventuali contagi. La legionella, infatti, si sviluppa in ambienti con acqua stagnante, incrostazioni e sedimenti, trovando nei sistemi di condizionamento un habitat ideale per proliferare.

Cos’è la Legionellosi e Come si Trasmette?

La legionellosi è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila. Il contagio avviene principalmente per inalazione di aerosol contaminato, proveniente da impianti di condizionamento, torri di raffreddamento, docce o fontane. I sintomi più comuni includono febbre alta, tosse, difficoltà respiratorie e, nei casi più gravi, polmonite.