Il Bonus Vacanze 2025 rappresenta un’importante opportunità per le famiglie italiane che desiderano offrire ai propri figli un’esperienza educativa e ricreativa durante l’estate. Grazie al Bando INPS 2025, gli studenti possono beneficiare di contributi economici per soggiorni in Italia e all’estero, permettendo loro di arricchire il proprio bagaglio culturale e formativo.

Di seguito, vengono illustrati i requisiti di accesso, gli importi previsti e le principali scadenze da rispettare per ottenere questo incentivo.

Bonus Vacanze 2025 per soggiorni in Italia

Il Bando INPS 2025 prevede l’assegnazione di borse di studio destinate agli studenti delle scuole elementari e medie, ovvero ragazzi fino ai 14 anni di età. Questo contributo consente di coprire, in tutto o in parte, i costi relativi ai soggiorni estivi organizzati, come quelli proposti da agenzie specializzate nel settore educativo e ricreativo.

Per quanto riguarda gli importi erogati, la somma massima concessa varia in base alla durata del soggiorno:

600 euro per soggiorni della durata di una settimana

1.000 euro per soggiorni della durata di due settimane

L’effettivo ammontare del contributo dipende dal valore ISEE del nucleo familiare. Pertanto, le famiglie con un reddito più basso avranno accesso a un maggiore sostegno economico rispetto a quelle con un reddito più elevato.

Bonus Vacanze 2025 per soggiorni all’estero

Oltre ai soggiorni in Italia, il Bando Estate INPSieme 2025 offre un’ulteriore opportunità per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, fino al compimento del 17° anno di età. In questo caso, il bonus è finalizzato a sostenere esperienze di studio all’estero, con l’obiettivo di migliorare le competenze linguistiche e favorire l’immersione in nuove realtà culturali.

L’importo massimo previsto per questa tipologia di soggiorno è pari a 2.100 euro per una permanenza della durata di due settimane. Anche in questo caso, l’entità del contributo viene determinata in funzione dell’ISEE familiare, al fine di garantire un accesso equo alle risorse disponibili.

Scadenze e tempistiche da rispettare

Per poter usufruire del Bonus Vacanze 2025, è fondamentale rispettare le seguenti scadenze:

24 febbraio 2025, ore 12:00 – Termine ultimo per la presentazione della domanda di adesione al bando, da effettuare esclusivamente attraverso il portale online dell’INPS.

2 aprile 2025 – Pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, che determinerà l’assegnazione dei contributi in base ai criteri stabiliti.

17 aprile 2025 – Ultima data utile per il caricamento della documentazione richiesta, necessaria per completare l’iter di richiesta del bonus.

Come presentare la domanda

Le famiglie interessate a ottenere il Bonus Vacanze 2025 devono accedere al portale ufficiale dell’INPS, effettuare la registrazione e compilare l’apposita domanda. Durante la procedura, sarà necessario fornire il valore ISEE aggiornato, che influenzerà l’ammontare del contributo assegnato.

L’assegnazione del bonus avverrà sulla base di una graduatoria nazionale, dando priorità ai nuclei familiari con un ISEE inferiore. Per questo motivo, è essenziale presentare la richiesta nei tempi previsti e assicurarsi che tutti i documenti siano correttamente caricati entro le scadenze indicate.