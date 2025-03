La sicurezza a Portici torna sotto i riflettori dopo un episodio di violenza che ha scosso la comunità. I residenti di piazza Poli hanno denunciato un’aggressione inquietante: un gruppo di ragazzi di origine marocchina ha accoltellato alla tempia un giovane vestito da dinosauro gonfiabile, intento a scherzare con i suoi amici. L’attacco, avvenuto senza apparente motivo, ha sollevato nuove preoccupazioni sulla criminalità giovanile nella zona.

Residenti in allarme: “Non è la prima volta”

Gli abitanti della zona hanno scritto al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, e al consigliere comunale di Europa Verde, Aldo Agnello, per chiedere interventi immediati. Secondo le loro segnalazioni, episodi simili si sarebbero già verificati in passato, alimentando un clima di paura tra cittadini e commercianti.

“Solo per miracolo non siamo di fronte a una tragedia,” hanno dichiarato Borrelli e Agnello, sottolineando la necessità di identificare e punire i responsabili.

Sicurezza notturna insufficiente: la richiesta di più controlli

Uno dei problemi principali segnalati dai residenti è la mancanza di pattuglie di Polizia Municipale nelle ore notturne, fascia oraria in cui si verificano molti episodi di violenza. Attualmente, le forze dell’ordine disponibili tra Portici ed Ercolano sono solo una trentina di uomini, un numero insufficiente per un’area abitata da quasi 200.000 persone.

“Abbiamo già chiesto un rafforzamento del contingente di Polizia e Carabinieri,” spiegano Borrelli e Agnello, aggiungendo che piazza Poli è un punto di ritrovo molto frequentato, soprattutto nei fine settimana.