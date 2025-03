Ieri pomeriggio, in via Acqua Viva a Napoli, è accaduto un episodio che ha suscitato sconcerto tra i passanti e i residenti del quartiere. Un cane maltese, che stava tranquillamente seduto sulla soglia del negozio dei suoi proprietari, è infatti finito rubato da una ragazza che con fare sospetto si aggirava intorno al negozio , ed in pochi secondi si è avvicinata con rapidità, portandolo via in un attimo.

Il piccolo animale, che sembrava godersi la calma della zona, non ha avuto alcuna possibilità di reagire mentre il ladro lo prelevava senza farsi notare. Il negozio, che si trova in una zona molto frequentata, è stato teatro di questo gesto ignobile che ha scosso la comunità locale. I proprietari del cane, disperati, hanno subito lanciato un appello a chiunque possa aver visto qualcosa, chiedendo aiuto per ritrovare l’animale e restituirlo loro.

Questo furto ha messo in evidenza la crescente preoccupazione per la sicurezza degli animali in città e ha acceso un ampio dibattito sul rispetto per gli esseri viventi e sulla necessità di maggiore vigilanza in luoghi pubblici. Si spera che il maltese possa essere restituito sano e salvo, e che chiunque sia a conoscenza del furto si faccia avanti per contribuire a risolvere il caso