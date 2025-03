La Prefettura di Napoli ha disposto l’istituzione di quattro zone rosse nel territorio di Torre Annunziata. La decisione è stata comunicata dal sindaco Corrado Cuccurullo a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi lunedì mattina e dedicata all’emergenza sicurezza nella città vesuviana.

Un provvedimento per il contrasto alla criminalità

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Cuccurullo, si tratta di un provvedimento importante, che si inserisce nel quadro delle attività già avviate dalla Prefettura e dalle forze dell’ordine per contrastare la criminalità e la delinquenza. L’amministrazione comunale ha confermato che la sicurezza rimane una priorità assoluta e ha espresso soddisfazione per l’iniziativa.

Cosa comporta il provvedimento?

Le zone rosse sono aree sottoposte a un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine. In queste zone, le autorità potranno intervenire immediatamente per allontanare persone ritenute potenzialmente pericolose, ovvero individui che potrebbero generare situazioni di tensione.

Il provvedimento prevede il divieto di stazionamento per soggetti che:

Assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti

Sono già stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per reati contro la persona

Sono coinvolti in reati legati agli stupefacenti

Detengono o portano abusivamente armi

Le nuove misure saranno operative da domani fino al 30 giugno, con alcune differenziazioni per l’area della movida estiva.

Quali sono le aree interessate?

Le prime tre zone rosse entreranno in vigore immediatamente e riguarderanno:

Via Prota, via Caravelli, via Gino Alfani e corso Umberto (dall’angolo con via Gino Alfani fino a via Poerio)

Stazione ferroviaria Torre Annunziata Città e piazza Nicotera

Stazione ferroviaria Torre Annunziata Centrale, viale Manfredi e piazza Imbriani

La quarta zona rossa, situata in viale Marconi, entrerà invece in vigore a partire dal 1° aprile, poiché individuata come area della movida estiva.

Obiettivo: maggiore controllo e sicurezza urbana

L’istituzione delle zone rosse rappresenta un’azione mirata per garantire un maggiore controllo del territorio e contrastare fenomeni di criminalità e degrado urbano. Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a rafforzare le misure di sicurezza laddove necessario.