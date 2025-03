I Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, impegnati in un’operazione di contrasto allo spaccio di droga nel centro storico, hanno fermato e perquisito un giovane, trovando nella sua tasca una dose di marijuana. Le indagini hanno portato gli inquirenti a scoprire che il vero pusher era una donna residente nella zona.

L’arresto di Oliva Lucia

I Carabinieri hanno quindi effettuato un’irruzione nell’appartamento della 59enne Oliva Lucia, già conosciuta dalle forze dell’ordine per precedenti legami con attività illegali. All’interno dell’abitazione, i militari hanno sequestrato 47 grammi di marijuana, suddivisi in dosi pronte per la vendita al dettaglio.

La donna arrestata

La donna è finita arrestata e ora si trova in attesa di giudizio, accusata di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione dei Carabinieri rappresenta un altro importante passo nel contrasto al traffico di droga nelle aree sensibili della città.