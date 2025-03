Un incidente dalle dinamiche insolite ha paralizzato il traffico a San Pietro a Patierno, nei pressi dell’aeroporto di Capodichino, portando alla luce un’attività potenzialmente illecita. Il protagonista è un camion che, in difficoltà nel percorrere una salita, ha deciso di cambiare strada procedendo in retromarcia. Durante la manovra, il mezzo ha urtato un’auto e, invece di fermarsi per fornire le proprie generalità, l’autista è fuggito, abbandonando il veicolo sul posto.

L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno scoperto dettagli preoccupanti sul mezzo coinvolto.

Camion senza Assicurazione e Carico Sospetto

L’intervento degli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo della Polizia Locale ha rivelato diverse irregolarità. Il camion, infatti, risultava privo di assicurazione e intestato a un soggetto irreperibile, proprietario di un elevato numero di veicoli.

Ma il dettaglio più inquietante è emerso dall’ispezione dell’interno del camion: al suo interno è stata trovata una grande quantità di cavi di rame, la cui provenienza è ancora da accertare. Il ritrovamento ha sollevato sospetti su una possibile attività illecita legata al furto di rame, un fenomeno purtroppo diffuso e redditizio sul mercato nero.

A seguito di queste scoperte, la Polizia Locale ha disposto il sequestro del camion e del materiale trasportato, avviando indagini per risalire ai responsabili e comprendere il reale contesto della vicenda.

Disagi alla Circolazione e Preoccupazione tra i Residenti

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona, già congestionata per la vicinanza all’aeroporto di Capodichino. Il traffico è rimasto bloccato per oltre un’ora, con lunghe code e notevoli disagi per automobilisti e residenti. Solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine, il camion è stato rimosso e la circolazione è tornata alla normalità.