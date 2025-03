Un episodio drammatico è avvenuto nel centro di Avellino, dove un anziano di 80 anni ha tentato il suicidio all’interno della sua abitazione, in un condominio al quinto piano. L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha chiamato il 113 della Questura di Avellino per segnalare la sua intenzione di compiere un gesto estremo.

All’arrivo degli agenti, l’anziano si era già puntato un coltello alla gola, ma grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, è disarmato prima che potesse compiere il gesto fatale. Nonostante l’intervento iniziale, la situazione è rapidamente degenerata quando l’uomo ha tentato di lanciarsi nel vuoto dalle scale del condominio.

Fortunatamente, uno degli agenti è riuscito a afferrarlo in extremis alle gambe, evitando il peggio e riuscendo a riportarlo al sicuro sul pianerottolo. A causa delle ferite che l’anziano si era procurato al collo, si è deciso il suo trasferimento in ospedale per le necessarie cure.