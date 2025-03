Il settore della micromobilità elettrica sta rivoluzionando il modo di spostarsi, soprattutto nelle grandi città italiane. Monopattini elettrici, e-bike ed e-scooter sono ormai una realtà consolidata, grazie anche ai servizi di sharing mobility, che nel 2023 hanno registrato un fatturato di 178 milioni di euro. Tuttavia, accanto a questi mezzi, sta emergendo una nuova soluzione pensata per gli spostamenti in ambienti chiusi: il trolley elettrico Airwheel SE3.

Un nuovo modo di muoversi in aeroporti e stazioni

Il trolley elettrico non è destinato alla circolazione su strada, ma rappresenta un’innovazione per chi deve muoversi rapidamente in aeroporti, stazioni ferroviarie e fiere. Si tratta di un bagaglio a motore su cui è possibile sedersi e spostarsi senza sforzo. Questo prodotto verrà presentato alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli, in programma dal 13 al 15 marzo alla Mostra d’Oltremare, presso lo stand di E-Comm Project, azienda italiana che ne cura la distribuzione nel Paese.

Caratteristiche tecniche dell’Airwheel SE3

Il trolley elettrico Airwheel SE3 è progettato per offrire comodità e praticità ai viaggiatori frequenti. Tra le sue caratteristiche principali troviamo:

Autonomia di 8 km, ideale per percorrere lunghe distanze all’interno di aeroporti e stazioni

Batteria removibile, per facilitare il trasporto anche nelle aree in cui l’uso di dispositivi a motore è vietato

Design compatto, che permette di utilizzarlo sia come bagaglio a mano che come mezzo di trasporto personale

Funzione di guida automatica, che consente di muoversi con un semplice controllo elettronico

Il futuro della mobilità smart

L’introduzione di prodotti innovativi come il trolley elettrico dimostra come la mobilità intelligente non sia più limitata solo agli spostamenti urbani, ma si estenda anche ai viaggi e alla logistica personale. Con la crescente attenzione alla sostenibilità e all’efficienza nei trasporti, soluzioni di questo tipo potrebbero diventare sempre più diffuse.