Un’aggressione violenta ha avuto luogo a Bari, nel quartiere Libertà, quando un malvivente a volto coperto ha colpito con un martello una 67enne per farsi consegnare la pensione appena prelevata. L’incidente è accaduto intorno alle 11 in via Barletta, dove la donna aveva appena ritirato i contanti da un sportello automatico dell’ufficio postale.

La Violenza dell’Assalto

Il rapinatore, approfittando del momento in cui la donna si allontanava dallo sportello, l’ha seguita fino a raggiungerla. Con violenza, l’uomo ha colpito la vittima al volto con un martello, cercando di ottenere la borsa che la donna portava con sé, nella quale sperava di trovare un consistente bottino. L’impatto violento ha provocato alla 67enne ferite significative, costringendola a essere trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari, dove è ricoverata in codice giallo.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

Immediatamente dopo l’aggressione, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Bari sono intervenuti sul luogo del crimine. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per rintracciare il rapinatore e accertare le dinamiche dell’evento, raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza nelle vicinanze.

Riflessioni e Sicurezza

Questo episodio evidenzia ancora una volta la crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica e le aggressioni ai danni di persone vulnerabili. La vittima, un’anziana signora, è stata brutalmente aggredita in un momento di quotidiana tranquillità, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione in zone potenzialmente pericolose. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per identificare e arrestare il responsabile di questa cruenta rapina.