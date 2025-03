Un episodio di violenza domestica si è verificato ieri in pieno centro città ad Avellino, in via Serafino Soldi, quando un uomo ha aggredito la sua convivente con un bastone, procurandole lesioni multiple. La vicenda ha destato sgomento tra i residenti e i commercianti della zona, che, notando la scena, sono prontamente intervenuti per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, offrendo supporto alla vittima.

L’Intervento dei Testimoni

Fortunatamente, la prontezza dei cittadini ha contribuito a fermare l’aggressione. Alcuni residenti e commercianti sono accorsi in soccorso della donna, evitando che le conseguenze potessero essere più gravi. L’uomo, dopo aver colpito la convivente con violenza, è fuggito, ma la denuncia immediata delle persone presenti ha permesso alle forze dell’ordine di agire prontamente.

Il Soccorso della Vittima

La donna è stata soccorsa e trasportata al ospedale Moscati, dove è stata sottoposta alle cure mediche per le lesioni multiple riportate nell’aggressione. Le sue condizioni, purtroppo, sono gravi e la vittima si trova in uno stato di shock. Non sono ancora noti i motivi che abbiano scatenato l’episodio di violenza, ma è evidente che la donna ha subito una violenza fisica molto intensa.

L’Identificazione e la Denuncia dell’Aguzzino

Gli agenti di polizia, allertati subito dopo l’accaduto, si sono messi immediatamente alla ricerca dell’uomo responsabile. In breve tempo, l’aggressore è stato individuato e condotto presso gli uffici della questura, dove è stato denunciato per le sue azioni. Le indagini sono ora in corso per ricostruire esattamente le dinamiche dell’incidente e accertare le responsabilità.