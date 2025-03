Una festa dedicata all’impegno quotidiano per il quale ciascuna donna si distingue nel proprio lavoro, con un unico filo conduttore: l’attenzione al sociale. Così è inteso il “Premio Donna”, che si è svolto nella sala consiliare del Comune di Pompei, alla presenza del sindaco Carmine Lo Sapio. Un evento che, in occasione della Giornata internazionale della donna, ha visto protagoniste figure femminili a cui è andato il riconoscimento per i loro meriti legati al sociale, al giornalismo, all’imprenditoria e al cinema.

A condurre la manifestazione la giornalista Barbara Castellani, che assieme al sindaco Lo Sapio ha accolto le premiate: Rosanna Lambertucci (giornalista e scrittrice), Annamaria Grazia Langellotti (psicoterapeuta referente della cooperativa sociale “Rugiada”), Bianca Maria Caringi Lucibelli (presidente Galà delle Margherite), Ermelinda Cuomo (madre superiora generale della Congregazione Suore Domenicane di Pompei), Carmela Esposito (cancelliere del Tribunale di Nola), Giuseppina Lodovico (A.U. Givova), Giuliana Covella (giornalista e scrittrice), Annamaria (Ghedina giornalista e scrittrice).

Tra coloro che hanno assegnato i riconoscimenti anche una giovane promessa del mondo dello spettacolo: il 18enne Luigi Zeno – cugino del noto attore Giuseppe Zeno – che sta muovendo i primi passi nel mondo del cinema e della televisione, parallelamente allo studio (frequenta il quinto anno di liceo classico in un noto istituto napoletano). Zeno, a cui è andato il compito di accogliere Demetra Hampton – attrice ed ex modella italo-statunitense, che nelle vesti di madrina dell’evento ha ricordato il suo impegno nella lotta alla violenza sulle donne – ha sottolineato, seppur giovanissimo, l’importanza che rivestono, nella carriera di un attore e non solo, una formazione e un percorso di studi esaustivo che possa conferire a ciascuno la cultura necessaria per una crescita individuale e professionale consapevole.