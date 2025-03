Un 39enne di Torre Annunziata è stato ferito alle gambe in un agguato nella periferia della città. La vittima, Carlo Scoppetta, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove attualmente è ricoverata. Sebbene non sia in pericolo di vita, i medici hanno deciso di trattenerlo in ospedale a causa delle sue condizioni, che non consentono una dimissione rapida.

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata stanno conducendo le indagini per cercare di identificare i responsabili della sparatoria, che sembrano essere due persone. Al momento, il movente dell’agguato rimane sconosciuto.

Nel frattempo, il reparto Investigazioni scientifiche ha effettuato accurati rilievi sul luogo dell’incidente per raccogliere elementi utili alle indagini.