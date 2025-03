Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Catania la notte scorsa. Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere caduto da un lucernario del parcheggio esterno di Etnapolis, un centro commerciale situato a Belpasso, a circa 15 metri di altezza rispetto alla strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 di ieri, quando il giovane, insieme ad alcuni amici, si trovava sul tetto del centro commerciale per trascorrere la serata.

Immediatamente soccorso dal personale del 118, il ragazzo è trasportato d’urgenza all’ospedale San Marco di Catania, dove purtroppo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri della compagnia di Paternò, coordinati dalla Procura di Catania. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto il giovane a trovarsi sul lucernario, un’area pericolosa e non destinata al passaggio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno messo in sicurezza l’area per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine. L’incidente ha lasciato un vuoto profondo tra gli amici e la famiglia del ragazzo, che ora cercano di comprendere cosa possa essere accaduto in quella tragica serata.