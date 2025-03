Hanno agito con precisione e con il favore delle tenebre, nel primo giorno utile per il ritiro delle pensioni. I rapinatori erano certi di trovare un ingente bottino e così è stato. La cosiddetta “banda del buco” è tornata in azione, portando via 400mila euro dall’ufficio postale di corso Meridionale, nel cuore della Ferrovia di Napoli.

Ieri mattina, quando il direttore e i dipendenti della filiale hanno aperto la sede, si sono trovati di fronte alla scena del colpo e hanno immediatamente allertato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia Stella, che stanno conducendo le indagini.

La Dinamica del Colpo

Dalle prime ricostruzioni, grazie alle telecamere di sorveglianza, è emerso che i responsabili della rapina sono stati quattro uomini, tutti con il volto coperto e abbigliamento studiato per non lasciare tracce identificabili. I malviventi si sono introdotti nell’ufficio postale attraverso un foro scavato in una parete, raggiungendo il caveau e trafugando 400mila euro in contanti. Una volta ottenuto il bottino, si sono dileguati attraverso la rete fognaria, un piano che suggerisce un’accurata preparazione nei giorni o addirittura nelle settimane precedenti al colpo.

Le Indagini in Corso

I carabinieri hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere interne dell’ufficio postale e da quelle installate nelle zone limitrofe, tra la Ferrovia e piazza Garibaldi. Gli investigatori sperano di individuare eventuali movimenti sospetti della banda dopo l’uscita dalla rete fognaria o di risalire a possibili complici che avrebbero fornito supporto logistico.

L’episodio conferma che gli “specialisti delle fogne” sono ancora attivi a Napoli e nel suo hinterland, nonostante gli arresti effettuati negli ultimi anni. Già a novembre 2023, infatti, sei membri della banda del buco erano stati arrestati. Le indagini avevano rivelato il modus operandi del gruppo: individuavano l’obiettivo, accedevano attraverso la rete fognaria e si introducevano nei locali per svaligiarli.

Uno dei casi più eclatanti ricostruiti dalle autorità è la rapina avvenuta in un punto vendita KFC in via Toledo, angolo piazza Carità. In quell’occasione, tre malviventi, con complici all’esterno, avevano fatto irruzione nel fast food, portando via 8.200 euro. Gli investigatori hanno anche accertato un furto in una tabaccheria nei pressi di piazza Bovio, sempre con la stessa tecnica.