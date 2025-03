Prenderanno ufficialmente il via domani, alle ore 11, i lavori per la realizzazione di una nuova arteria stradale che collegherà Pomigliano d’Arco alla stazione Tav di Afragola. Il progetto, denominato “Sistema Integrato di Mobilità Sostenibile: in Bus dalle fabbriche alle stazioni dell’Alta Velocità”, è stato promosso dal Comune di Pomigliano e finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli con un investimento di oltre 10 milioni di euro, provenienti dai fondi del PNRR.

Un’infrastruttura strategica per la mobilità

La nuova strada seguirà il tracciato del viadotto della linea ferroviaria dell’EAV, partendo dalla stazione della Circumvesuviana e attraversando il parcheggio dello stabilimento Leonardo, per poi raggiungere il territorio di Casalnuovo. L’obiettivo è quello di decongestionare il traffico urbano, in particolare su via Roma, una delle arterie più trafficate della zona.

Il percorso proseguirà fino al Comune di Afragola, tramite via Pratola Ponte, creando un collegamento diretto tra Pomigliano d’Arco e la stazione Tav. Questo intervento consentirà di migliorare sensibilmente i tempi di percorrenza e facilitare gli spostamenti quotidiani di lavoratori e residenti.

Sostenibilità e trasporto pubblico elettrico

Il progetto è concepito nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale. La nuova strada sarà alberata e realizzata con materiali innovativi a basso impatto ecologico. Inoltre, sarà dotata di un servizio di trasporto pubblico gestito dall’EAV, che utilizzerà mezzi elettrici per garantire un’opzione di mobilità a zero emissioni.

Le dichiarazioni del sindaco Raffaele Russo

Il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, ha sottolineato l’importanza di questo intervento, dichiarando:

“Questo progetto rappresenta una svolta per la mobilità urbana della nostra area. Con la realizzazione di questa infrastruttura vogliamo garantire un sistema di collegamenti più efficiente e sostenibile, capace di migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei lavoratori”.