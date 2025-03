«Dopo aver sprecato denaro dei cittadini di Pomigliano per ricorsi e denunce contro l’ex sindaco, l’ex segretario comunale e lo stesso ex comandante della polizia municipale, poi finiti in un nulla di fatto, con la sospensione per 3 mesi dal servizio senza stipendio di Luigi Maiello, “reo” di aver dato vita ad una vera e propria guerra contro abusivismo e criminalità quando era alla guida dei caschi bianchi, sembra compiersi l’ennesima vendetta di questa amministrazione comunale – dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto.

Sorprende anche che il sindaco Russo, quello della infelice frase “la camorra a Pomigliano non esiste”, non abbia voluto commentare e spiegare in maniera chiara ed inequivocabile alla cittadinanza i motivi della decisione che hanno messo all’angolo l’attuale dirigente dell’Ufficio anagrafe – continua Ciarambino – Appare evidente che a Pomigliano, nella mia città, è in corso una “caccia alle streghe” dove a pagarne le conseguenze sono soltanto i cittadini onesti.

E purtroppo l’elenco dei tentativi di smantellare quanto fatto dalla precedente amministrazione è più lungo e ancora più penalizzante per la città: dalla volontà di localizzare l’ospedale di comunità in un sito diverso da quello individuato alle variazioni del tracciato stradale della bretella per smaltire il traffico su via Roma, rallentamenti procedurali che con ogni probabilità ci porteranno a perdere l’uno e l’altra. Persino gli alberelli piantati dalla vecchia amministrazione su via Gandhi non sono sopravvissuti alla furia di cancellare tutto il buono realizzato dai predecessori» conclude Ciarambino.