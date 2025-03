La polizia municipale di Pomigliano d’Arco (Napoli) ha fermato un 18enne già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a spacciare droga all’interno del Parco pubblico “Giovanni Paolo II”. L’operazione è avvenuta sabato scorso nell’ambito del progetto “Decoro e Sicurezza”, volto a contrastare fenomeni di degrado urbano e criminalità.

L’operazione della Polizia Locale

Gli agenti, coordinati dal colonnello Emiliano Nacar, stavano conducendo un’azione di controllo in borghese quando hanno notato movimenti sospetti nei pressi del varco di via Trieste. Nel momento dell’identificazione, uno dei giovani presenti, già segnalato per reati legati allo spaccio, ha tentato di fuggire lasciando cadere una borsa a tracolla.

Dopo un breve inseguimento, il ragazzo è bloccato e trovato in possesso di 22 dosi di hashish e una di marijuana, per un peso complessivo di circa 40 grammi. Inoltre, gli agenti hanno sequestrato banconote di piccolo taglio e il suo telefono cellulare, probabile strumento per gestire le vendite di droga.

Denuncia per detenzione e spaccio

Successivamente, la perquisizione domiciliare non ha portato al ritrovamento di ulteriore sostanza stupefacente. Tuttavia, vista la recidiva nello stesso anno, il 18enne è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio, aggravata dalla reiterazione del reato.