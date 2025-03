Prontezza e sangue freddo hanno fatto la differenza a Torre del Greco, dove una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta per salvare una donna in gravi condizioni. L’episodio è avvenuto in via Beato Vincenzo Romano, all’angolo con via Falanga. Una volante di pattuglia ha notato una 38enne priva di sensi, in evidente difficoltà respiratoria e con sintomi preoccupanti come tremori e perdita di coscienza.

L’intervento salvavita degli agenti

Senza perdere tempo, gli operatori di polizia, tra cui Michele Vaiano di Boscoreale, sono subito intervenuti mettendo in atto le manovre di primo soccorso. Uno degli agenti ha aperto il cavo orale della donna per agevolarne la respirazione, mentre gli altri cercavano di rianimarla. Dopo diversi tentativi, la 38enne ha ripreso conoscenza.

L’arrivo dei sanitari e il riconoscimento all’azione della Polizia

Poco dopo, i sanitari del 118 sono arrivati sul posto e hanno confermato che l’intervento tempestivo degli agenti è stato fondamentale per salvare la vita della donna. Senza il loro supporto immediato, la situazione avrebbe potuto avere conseguenze fatali.