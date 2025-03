Il Consiglio dei Ministri (Cdm) ha recentemente approvato una serie di misure urgenti riguardanti il commissariamento di diversi Comuni italiani. Questa decisione, che ha suscitato attenzione a livello nazionale, riguarda tre Comuni in particolare: Poggiomarino in Campania, San Luca in Calabria e Tremestieri Etneo in Sicilia.

Cosa Significa il Commissariamento per i Comuni?

Il commissariamento di un Comune implica l’affidamento della gestione delle sue funzioni al Governo o a una figura commissariale nominata dal Ministero dell’Interno. Questa misura è adottata generalmente quando l’amministrazione comunale non è in grado di garantire un buon governo per ragioni legate a difficoltà amministrative, problemi finanziari, o infiltrazioni mafiose. Il commissariamento consente di agire tempestivamente per ripristinare l’efficienza e la trasparenza nell’amministrazione pubblica.