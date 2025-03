Grande riconoscimento per Pomigliano d’Arco, che ha brillato alla Cerimonia Nazionale Plastic Free 2025 tenutasi al Teatro Mediterraneo di Napoli. L’evento, promosso dall’associazione Plastic Free Onlus con il patrocinio delle massime istituzioni italiane, ha premiato i Comuni più virtuosi nella lotta all’inquinamento da plastica e nella tutela ambientale.

Un premio per l’impegno ecologico

A ritirare il riconoscimento per la città è l’assessore all’Ambiente Maria Rosaria Toscano, accompagnata dai referenti regionali e provinciali di Plastic Free. Dopo aver ricevuto una tartaruga nella scorsa edizione, nel 2025 Pomigliano ha ottenuto il prestigioso traguardo di due tartarughe su tre, un chiaro segnale di un impegno sempre maggiore verso la sostenibilità ambientale.

Un’impresa straordinaria su due ruote

Durante la cerimonia, l’amministrazione comunale ha anche voluto premiare Marco Miori, referente Plastic Free del Comune di Vallelaghi (TN), che ha compiuto un’impresa unica: quasi 80 anni, un viaggio in bicicletta da Trento a Napoli, attraversando l’Italia in sette tappe e mille chilometri. Un gesto simbolico per ricordare l’importanza di preservare la natura rispetto a cemento, asfalto e plastica.

Un futuro sempre più sostenibile

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore Toscano, che ha sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto e il valore della collaborazione con Plastic Free. Un riconoscimento che conferma quindi l’impegno del territorio per un futuro più pulito e rispettoso dell’ambiente.