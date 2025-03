La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo di livello giallo per il rischio di temporali, valida dalle 20 di stasera fino alle 12 di domani. L’avviso riguarda principalmente le zone costiere Centro-settentrionali della Campania e l’alto Casertano, dove si prevede il passaggio di una perturbazione con precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco.

Zone interessate dall’allerta

Le aree della regione che saranno maggiormente colpite includono:

Piana campana

Napoli e le isole

Area vesuviana

Alto Volturno e Matese

Penisola sorrentino-amalfitana

Monti di Sarno e Picentini

In queste zone è previsto un rischio idrogeologico localizzato a causa dei temporali, con possibili fenomeni di allagamento, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta di massi e frane.

Cosa fare per prepararsi?

A causa delle condizioni meteo avverse, si consiglia alla popolazione di prestare particolare attenzione, soprattutto nelle aree montuose e costiere, dove i rischi legati a fenomeni come frane e allagamenti sono maggiori. Le autorità invitano a limitare gli spostamenti non necessari, a monitorare costantemente le condizioni meteo e a seguire le indicazioni della Protezione Civile per garantire la sicurezza.