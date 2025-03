L’aggressione è avvenuta in via Nuova Poggioreale lo scorso 12 marzo: un giovane in scooter è stato colpito alla gamba da un proiettile sparato da un SUV nero. Dopo un’indagine lampo, i carabinieri hanno fermato un coetaneo di Casoria.

La Sparatoria in Via Nuova Poggioreale

Il 12 marzo, intorno alla zona di via Nuova Poggioreale, un 17enne incensurato è rimasto ferito da un colpo di pistola mentre era alla guida di uno scooter insieme a un amico.

Secondo le ricostruzioni, un SUV nero si sarebbe affiancato ai due giovani e, senza preavviso, il conducente avrebbe puntato un’arma e sparato un colpo, centrando la vittima alla gamba destra. Dopo l’aggressione, l’auto si è data alla fuga.

Le Indagini e l’Identificazione del Responsabile

Grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, i carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale sono riusciti rapidamente a rilevare la targa del SUV, scoprendo che il veicolo era preso a noleggio.

Seguendo questa pista, gli investigatori hanno individuato il contratto di leasing, riconducibile a un residente di Casoria.

Il Colpevole si Presenta in Commissariato

Mentre le forze dell’ordine erano sulle sue tracce, un 17enne, figlio dell’intestatario dell’auto, si è presentato spontaneamente al Commissariato di Scampia, ammettendo di essere l’autore del ferimento.

Secondo le prime ricostruzioni, il movente sarebbe legato a un precedente screzio tra il giovane fermato e le due vittime in scooter. L’indagine, tuttavia, resta aperta per chiarire ulteriori dettagli sulla dinamica.

Arresto e Conseguenze Giudiziarie

I carabinieri hanno raggiunto il 17enne poco dopo la confessione e lo hanno sottoposto a fermo per tentato omicidio, provvedimento successivamente convalidato dalle autorità giudiziarie.