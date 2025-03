Una lite familiare è quasi degenerata in tragedia a Casal di Principe, in provincia di Caserta. Un uomo di 38 anni ha colpito la madre con uno schiaffo così violento da farla perdere i sensi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 27 marzo, quando i genitori del 38enne, esasperati dalle continue richieste di denaro del figlio, che spesso sfociavano in episodi di violenza, hanno chiamato il 112.

Solo due giorni prima, i due anziani genitori avevano sporto denuncia contro il figlio, denunciando l’escalation di violenze. L’episodio di ieri è stato l’ennesimo atto di violenza, scatenato dal rifiuto dei genitori di dare denaro al figlio. Durante la lite, il 38enne ha colpito la madre con uno schiaffo potente, facendola svenire.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casal di Principe e i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia locale. I carabinieri hanno accertato la dinamica dei fatti e hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza, che è arrivata da Trentola Ducenta. Fortunatamente, la madre, una donna di 67 anni, non ha riportato gravi danni.

Nel frattempo, i carabinieri hanno formalizzato una denuncia aggiuntiva nei confronti del figlio, che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.