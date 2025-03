I militari della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, sotto la direzione del Comandante Andrea Pellegrino, hanno recentemente effettuato un controllo presso un noto punto vendita della grande distribuzione nel comune di Boscoreale. Durante l’ispezione, sono ritrovati circa mezzo quintale di prodotti ittici di vario genere, risultati essere in cattivo stato di conservazione e, quindi, non idonei al consumo umano diretto.

La merce, in condizioni di conservazione non adeguate, ha sollevato preoccupazioni per la salute pubblica, motivo per cui i prodotti sono sequestrati dalle autorità competenti. Inoltre, il commerciante è sanzionato con una multa amministrativa di 1.500 euro per l’omessa tracciabilità del prodotto, che non consentiva ai consumatori di conoscere il luogo di cattura del pescato, la produzione o l’eventuale sede di lavorazione, precludendo così la trasparenza sulla filiera del prodotto.

Questa operazione rientra nell’attività di controllo della Guardia Costiera per garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute dei consumatori, prevenendo la vendita di prodotti ittici non conformi alle normative sanitarie.