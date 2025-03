La Regione Friuli Venezia Giulia ha introdotto un sussidio annuale di 350 euro destinato ai pensionati con redditi più bassi, per il triennio 2024-2026. Questa misura mira a sostenere l’inclusione sociale e l’autonomia economica dei cittadini più vulnerabili.

Requisiti per beneficiare del sussidio:

Residenza: essere residenti in Friuli Venezia Giulia.

Tipologia di pensione: essere titolari di una pensione erogata dall’INPS di importo pari o inferiore al trattamento minimo, inclusi assegni sociali e pensioni di inabilità per invalidi civili.

Situazione economica: possedere un’attestazione ISEE in corso di validità con un valore pari o inferiore a 15.000 euro.

Per l’anno 2024, i requisiti devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero il 5 dicembre 2024.

Modalità di erogazione:

Il sussidio verrà erogato automaticamente dall’INPS, senza necessità di presentare domanda. Il pagamento avverrà una volta all’anno, a giugno, con le stesse modalità della pensione. Per il 2024, la data esatta dell’erogazione è ancora in fase di definizione.

Stato attuale dei pagamenti:

Al 26 febbraio 2025, l’INPS ha avviato i pagamenti del bonus regionale a favore di 12.699 pensionati, con un sussidio pro capite di 350 euro. L’accredito sui conti correnti dei beneficiari sta avvenendo in questi giorni.