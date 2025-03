L’INPS ha iniziato ad aggiornare il dettaglio pensionistico per la mensilità di aprile 2025, consentendo ai pensionati di verificare eventuali variazioni sugli importi netti, arretrati e trattenute fiscali. Nei prossimi giorni sarà possibile consultare anche il cedolino ufficiale, con ulteriori dettagli sui pagamenti.

Come verificare il dettaglio pensionistico

Per controllare in anteprima l’importo della pensione di aprile, è necessario accedere al Fascicolo Previdenziale del Cittadino tramite il sito dell’INPS. Il percorso da seguire è il seguente:

Prestazioni > Pensioni > Lista Pensioni

Se l’aggiornamento è stato completato, sarà possibile visualizzare il nuovo importo direttamente nella propria area riservata.

Novità sugli importi e arretrati

L’INPS ha introdotto alcune variazioni sugli importi delle pensioni a partire da aprile 2025. In particolare:

Sospensione dei conguagli IRPEF 2024, che permetterà a molti pensionati di ricevere un importo netto più alto rispetto ai mesi precedenti.

Incremento di 8 euro per i pensionati fragili, invalidi totali e over 70 con maggiorazione sociale.

Arretrati pari a 24 euro per coloro che rientrano nell’aumento al milione, per un totale di 32 euro aggiuntivi al mese.

Ritorno delle addizionali IRPEF, che comporterà una riduzione dell’importo netto per alcuni pensionati, a seconda del reddito e della regione di residenza.

Disponibilità della Certificazione Unica 2025, necessaria per la dichiarazione dei redditi, scaricabile dal portale INPS.

Verifica dell’esistenza in vita per i pensionati all’estero

Oltre agli aggiornamenti sugli importi, l’INPS ha comunicato l’avvio delle verifiche dell’esistenza in vita per i pensionati residenti all’estero. Questa procedura, obbligatoria per continuare a ricevere la pensione, sarà gestita da Citibank N.A.. Maggiori dettagli sono disponibili nel Messaggio INPS n. 890 del 13 marzo 2025.

Come conoscere in anticipo l’importo della pensione di aprile

Oltre al Fascicolo Previdenziale, esistono altri strumenti per ottenere una stima dell’importo netto della pensione:

Portale Disabilità, nella sezione “Pagamenti e Cedolini” (sebbene non tutti gli utenti abbiano già accesso all’aggiornamento).

Modello OBIS, bloccato fino alla fine di marzo.

Simulazione piccolo prestito, disponibile per i pensionati ex INPDAP o iscritti alla Gestione Creditizia.

App INPS Mobile, che consente di verificare la cessione del quinto e moltiplicare l’importo per cinque per ottenere un’anteprima della pensione netta.

Prossime scadenze

Entro il 20-21 marzo 2025, l’INPS pubblicherà il cedolino ufficiale della pensione di aprile, che permetterà di conoscere con esattezza l’importo spettante.