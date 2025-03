Bonus da 350 euro per circa 12 mila pensionati, l’INPS e il Friuli-Venezia Giulia hanno stipulato la convenzione per l’erogazione del sussidio. Il messaggio n. 720 del 27 febbraio ne fornisce tutti i dettagli.

Bonus pensionati Friuli-Venezia Giulia: i requisiti

Avranno diritto al bonus erogato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia coloro che rispettano i seguenti requisiti:

residenza in Friuli-Venezia Giulia;

essere titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall’INPS il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo, oppure di pensioni sociali o assegni sociali, oppure di pensioni di inabilità per gli invalidi civili;

essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità o di una DSU pari o inferiore a 15.000 euro.

I requisiti devono essere posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello del pagamento.

Obiettivo della misura è quello di mitigare la condizione di povertà e di vulnerabilità economica e favorire l’inclusione sociale e l’autonomia economica delle persone individuate. Verrà erogato annualmente in un’unica soluzione per tutto il triennio 2024-2026.

I costi

Il primo accredito del bonus avverrà nei primi mesi del 2025 e farà riferimento al 2024. Gli accrediti successivi si verificheranno nel mese di giugno di ciascun anno.

Nel suddetto messaggio, INPS fa sapere che la Regione provvederà ad accreditare all’Istituto, almeno 15 giorni prima della data di erogazione del sussidio, la provvista finanziaria necessaria.

Inoltre, il Friuli-Venezia Giulia verserà all’INPS:

i costi relativi alle attività di sviluppo, implementazione e gestione informatica, pari a 16.000,00 euro per l’anno 2024, 5.000,00 euro per l’anno 2025 e 5.000,00 euro per l’anno 2026;

una quota a titolo di rimborso dei costi per le attività previste dalla convenzione, un importo determinato in via forfettaria nella misura di 5,26 euro per ogni beneficiario;

una maggiorazione dell’importo pari al 5% della citata provvista, al fine di consentire il pagamento del sussidio economico ai soggetti il cui diritto al beneficio venga riconosciuto successivamente alla comunicazione da parte dell’INPS dei dati necessari alla determinazione della provvista finanziaria;

il rimborso dei costi sostenuti per il servizio di pagamento, nella misura di 0,03 euro per bonifico su IBAN e di 3,84 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.p.a.

Individuazione dei beneficiari del bonus

Non servirà fare domanda per aggiudicarsi il contributo da 350 euro. L’INPS procederà d’ufficio all’individuazione dei beneficiari, verificando che possiedano i tre requisiti sopra elencati.

Successivamente, con una nota formale comunicherà alla Regione il numero dei beneficiari, che a sua volta trasferirà le risorse necessarie all’Istituto Previdenziale.