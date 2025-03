Un bonus di 350 euro è stato introdotto per aiutare alcuni pensionati che si trovano in situazioni economiche difficili. Questo bonus è destinato a coloro che ricevono pensioni da parte dell’INPS e che si trovano sotto la soglia del trattamento minimo. Per l’anno 2024, il trattamento minimo è fissato a 598,61 euro. Chi percepisce una pensione inferiore a questa cifra, può beneficiare di questa misura, se risiede nella regione Friuli Venezia Giulia, grazie a un accordo tra l’INPS e le autorità regionali.

Requisiti per l’accesso al bonus

I pensionati che possono beneficiare del bonus devono soddisfare i seguenti requisiti:

Residenza nella regione Friuli Venezia Giulia.

Pensione inferiore a 598,61 euro (trattamento minimo per il 2024).

ISEE sotto i 15.000 euro.

Questi criteri sono stati scelti per garantire che il bonus vada a chi ne ha più bisogno, in particolare a coloro che si trovano in situazioni economiche difficili. Il bonus non riguarda tutte le pensioni, ma esclusivamente quelle che rientrano in queste condizioni.

Meccanismo di erogazione del bonus

Il pagamento del bonus avviene automaticamente senza la necessità di presentare alcuna domanda. Sarà la Regione Friuli Venezia Giulia a trasferire i fondi all’INPS, che si occuperà di accreditare direttamente l’importo sui cedolini pensionistici dei beneficiari. Questo approccio semplificato riduce il rischio di esclusione per coloro che potrebbero non riuscire a seguire una procedura burocratica complessa.

Il bonus sarà erogato in un’unica soluzione.

Beneficiari del bonus

I beneficiari del bonus possono includere pensionati che ricevono:

Pensione di vecchiaia

Assegno sociale

Pensione di invalidità, purché l’importo totale non superi la soglia di 598,61 euro.

Questa misura rappresenta un aiuto concreto per i pensionati che vivono con pensioni già molto basse e che hanno bisogno di un sostegno economico per affrontare le difficoltà quotidiane.

Informazioni aggiuntive

I pensionati interessati dovrebbero assicurarsi che il loro ISEE sia aggiornato e non superi i 15.000 euro per poter beneficiare del bonus.

Per eventuali dubbi o chiarimenti sulla propria situazione economica, è consigliabile rivolgersi a esperti o associazioni di settore.

I pensionati devono rimanere aggiornati sui possibili sviluppi o ulteriori agevolazioni provenienti dall’INPS o dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare la situazione economica dei pensionati più vulnerabili e contribuire a ridurre il rischio di povertà.