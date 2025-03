Una grande novità per i cittadini napoletani: da oggi è possibile richiedere e rinnovare il passaporto direttamente presso l’ufficio postale. Grazie a una convenzione tra Poste Italiane, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i residenti e domiciliati nel capoluogo campano potranno prenotare un appuntamento e consegnare la documentazione necessaria senza doversi recare in questura.

Un’opportunità per semplificare la burocrazia

Nel corso della presentazione del nuovo servizio presso l’ufficio postale di Napoli Centro, il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa:

“Le Poste rappresentano un punto di riferimento per i cittadini per un sacco di servizi. Poter chiedere anche il rilascio del passaporto rappresenta un’opportunità significativa, un modo per ridurre la burocrazia per un servizio indispensabile”.

Questa innovazione rientra in un più ampio piano di digitalizzazione e semplificazione amministrativa, pensato per rendere più accessibili i servizi della pubblica amministrazione e ridurre i tempi di attesa per i cittadini.

Dove richiedere il passaporto a Napoli

Nella prima fase di attivazione, il servizio sarà disponibile in 12 uffici postali della città, situati nei seguenti indirizzi:

Piazza Matteotti, 2

Piazza Degli Artisti, 27

Via Giulio Cesare, 99

Via Bakù, 2

Via Delle Repubbliche Marinare, 497

Viale Colli Aminei, 36

Via della Montagna Spaccata, 2

Via De Meis, 86

Via Catena, 83

Corso Meridionale, 54

Via Abate Minichini, 1

Via Cassano, 169

Inoltre, il servizio è stato esteso a 42 uffici postali della provincia di Napoli, in comuni con meno di 15.000 abitanti, tra cui Monte di Procida, San Gennaro Vesuviano, le isole del Golfo e la costiera sorrentina. Questi uffici rientrano nel progetto Polis, volto a portare i servizi pubblici anche nei centri più piccoli, contrastando il divario digitale e promuovendo la coesione sociale.

Tempi di attesa ridotti grazie alla digitalizzazione

La necessità di velocizzare il rilascio dei passaporti è emersa con forza negli ultimi anni, in particolare dopo la pandemia, quando la domanda è aumentata in modo esponenziale. Come ha spiegato il questore di Napoli, Maurizio Agricola, nel 2023 i tempi di attesa erano di circa 80 giorni, mentre nel 2024 si sono ridotti a soli 15 giorni.

“Questa partnership con Poste Italiane è un ulteriore passo avanti che ci ha permesso di raggiungere anche le località più remote e adesso anche una grande città come Napoli. Inoltre, la consegna a domicilio è un servizio importante per chi ha difficoltà, fragilità o esigenze particolari”.

Come fare richiesta del passaporto in posta

Richiedere il passaporto in un ufficio postale sarà semplice e veloce. Ecco i passaggi principali:

Prenotazione online dell’appuntamento presso l’ufficio postale abilitato.

Presentazione dei documenti richiesti, ovvero:

Documento di identità valido

Codice fiscale

Due fototessere

Bollettino di pagamento di 42,50 euro

Marca da bollo da 73,50 euro

In caso di rinnovo, sarà necessario consegnare anche il vecchio passaporto oppure una copia della denuncia di smarrimento o furto.

L’operatore postale raccoglierà i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) e invierà la documentazione alla Questura di riferimento.

Una volta pronto, il passaporto potrà essere consegnato direttamente a casa tramite Poste Italiane.

Un servizio che farà risparmiare tempo e denaro

Secondo Carlo Orefice, responsabile della filiale Poste Italiane Napoli Città, questa innovazione rappresenta un valore aggiunto per i cittadini:

“Questo nuovo servizio va incontro ai bisogni degli utenti, che potranno richiedere il passaporto direttamente nel loro ufficio postale di riferimento. In questo modo si risparmiano tempo e denaro, un vantaggio che sarà sicuramente apprezzato dai napoletani”.