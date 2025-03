Pasqua 2025 si avvicina, e con essa un lungo ponte festivo per molti giovani grazie alla chiusura delle scuole. Quest’anno, la festività cade il 20 aprile, un po’ più tardi rispetto al solito. Si tratta infatti di una Pasqua Alta, termine che si usa quando la data di Pasqua cade tra il 14 e il 25 aprile (mentre la Pasqua media è tra il 3 e il 13 aprile, e quella bassa tra il 22 marzo e il 2 aprile). La data tardiva di Pasqua quest’anno favorisce la creazione di più lunghi periodi di festa, grazie alla vicinanza con altre importanti festività come la Festa della Liberazione (25 aprile) e la Festa dei Lavoratori (1° maggio), con la possibilità per alcuni di godere di una lunga pausa.

A Napoli, come nel resto della Campania, il calendario scolastico prevede la chiusura delle scuole dal giovedì 17 aprile fino al martedì 22 aprile, un lungo ponte che include anche il Lunedì dell’Angelo (Pasquetta, il 21 aprile). I ragazzi torneranno a scuola mercoledì 23 e giovedì 24 aprile, ma il ritorno in aula potrebbe essere posticipato a lunedì 28 aprile per chi deciderà di allungare il ponte, approfittando della vicinanza con la Festa della Liberazione (25 aprile), che è anch’essa giorno festivo. La vicinanza con il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, potrebbe ulteriormente estendere il periodo di vacanza, con alcuni studenti che potrebbero ritornare a scuola solo il lunedì 5 maggio.

Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua 2024 a Napoli e in Campania, le scuole chiuderanno giovedì 17 aprile, con la Pasqua che cadrà il 20 aprile, e il Lunedì in Albis (Pasquetta) il 21 aprile. Le scuole riapriranno mercoledì 23 aprile, dopo una settimana di pausa. Questo lungo ponte potrebbe rappresentare un’ottima occasione per una gita fuori porta o per un breve viaggio, soprattutto se il meteo lo consente, permettendo anche a chi lo desidera di trascorrere qualche giorno al mare o magari approfittare della festività per un viaggio all’estero.