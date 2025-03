Il secondo treno Stadler destinato a rinnovare il parco mezzi delle linee vesuviane di EAV è ufficialmente partito da Valencia ed è atteso a Napoli il 27 marzo 2025.

Un Passo Avanti per il Trasporto Pubblico Locale

L’Ente Autonomo Volturno (EAV) continua così il processo di ammodernamento della sua flotta, con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità e la qualità del servizio ferroviario nelle aree servite dalle linee vesuviane.

Questi nuovi convogli, prodotti dalla Stadler Rail, azienda svizzera specializzata in soluzioni ferroviarie innovative, sono progettati per garantire maggiore sicurezza, efficienza e comfort ai passeggeri, rispondendo alle esigenze di un trasporto sempre più moderno e sostenibile.

Quando Entrerà in Servizio?

Dopo l’arrivo a Napoli, il treno dovrà superare le fasi di collaudo e omologazione prima di essere ufficialmente inserito in servizio. Il primo convoglio Stadler, già consegnato nei mesi scorsi, è in fase di test sulle tratte vesuviane e presto sarà a disposizione degli utenti.