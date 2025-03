Antonio Gemignani, meglio conosciuto sui social come Papusciello, è rientrato in Italia dopo essere stato coinvolto in un’importante operazione antidroga. Il 47enne tiktoker napoletano si è presentato spontaneamente presso la caserma dei carabinieri di Torre Annunziata, dove è stato sottoposto all’obbligo di firma.

Il coinvolgimento nell’operazione antidroga

Papusciello era tra i 51 indagati di un maxi blitz delle forze dell’ordine contro lo spaccio e il traffico di stupefacenti. Secondo le accuse, avrebbe ceduto due dosi di cocaina insieme al nipote, quest’ultimo finito agli arresti domiciliari. Al momento del blitz, Gemignani si trovava in Spagna, dove aveva recentemente pubblicato diversi video sul suo profilo TikTok, seguitissimo con oltre 150mila follower e più di un milione di visualizzazioni. Tuttavia, dopo l’operazione, quei contenuti sono scomparsi dalla sua pagina.

Il ritorno in Italia e il provvedimento del giudice

Dopo il blitz, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tornato dalla Spagna, Papusciello ha deciso di presentarsi spontaneamente alle autorità, adempiendo così al provvedimento restrittivo.

Chi è Papusciello?

Antonio Gemignani è uno dei volti più noti tra i tiktoker napoletani. Con oltre 150mila follower e più di un milione di visualizzazioni totali, è stato ospite di diversi programmi televisivi, tra cui il Peppy Night Fest condotto da Peppe Iodice. Nel 2023, ha anche partecipato a La Casa dei Figli di Mouse, una sorta di Grande Fratello dedicato ai content creator partenopei, che però ha dovuto rinunciare all’uso del celebre nome a seguito di una diffida da parte di Endemol.