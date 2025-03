Nell’ambito dell’operazione antidroga condotta tra le province di Napoli e Salerno, che ha portato a 51 indagati, emerge il nome di Antonio Gemignani, noto sui social come “Papusciello”. Il tiktoker 47enne è destinatario di un obbligo di presentazione ai carabinieri, ma attualmente risulta irreperibile.

Il caso “Papusciello”: irreperibile dopo la notizia

Dopo la diffusione della notizia del suo coinvolgimento nell’inchiesta, Gemignani ha pubblicato alcuni video dalla spiaggia di Tenerife, alle Canarie, alimentando le polemiche. Tuttavia, a seguito del clamore mediatico, ha provveduto a rimuovere i contenuti dai suoi profili social.

L’organizzazione criminale e il traffico di droga

Le indagini hanno portato alla luce una rete di spaccio ben strutturata, gestita da un gruppo di Torre Annunziata che riforniva almeno 15 piazze di spaccio. Le principali attività di vendita si concentravano in Via Sambuco, Via Cuccurullo, Vico Forni e Via Vittorio Veneto

Tra le basi operative è stata individuata anche una pizzeria, usata come punto di stoccaggio della cocaina. Inoltre, le consegne avvenivano in luoghi sensibili, tra cui le vicinanze di alcune scuole.

I nomi dell’organizzazione e la falsificazione dei registri

L’operazione ha individuato tra i principali esponenti del gruppo criminale soggetti come Chierchia, Guarro, Intagliatore, Maresca e Nino Gemignani.

Nino Gemignani, nipote di Antonio Gemignani (Papusciello), avrebbe falsificato i registri di presenza in parrocchia per superare la messa alla prova, presentandosi solo per firmare. Anche lui ha pubblicato video da un resort di lusso all’estero, ignorando la misura cautelare in attesa del suo rientro in Italia.

Il legame tra social e criminalità organizzata

Il coinvolgimento di figure mediatiche e influencer locali in operazioni criminali evidenzia come il mondo dei social possa intrecciarsi con la criminalità. Il tiktoker “Papusciello” è noto per la sua presenza su emittenti locali e per la condivisione di contenuti che, anche in questa vicenda, hanno attirato l’attenzione delle autorità.