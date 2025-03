Batignano si è stretta attorno alla famiglia di Aurora Bellini, la giovane di 19 anni scomparsa improvvisamente durante una gita scolastica. Un dolore profondo ha unito compagni di scuola, amici e parenti, che lunedì 24 marzo 2025 hanno dato l’ultimo addio alla ragazza nella piccola frazione in provincia di Grosseto.

Una comunità in lutto per Aurora

Il feretro di Aurora è arrivato ai piedi del paese intorno alle 15. Ad attenderlo c’era una folla silenziosa e commossa, con in mano rose e palloncini bianchi, simbolo di un addio pieno di amore e dolore. Un lungo corteo ha poi accompagnato la giovane verso la chiesa parrocchiale di Batignano, dove si è svolta la cerimonia funebre.

Tra i presenti, numerosi compagni di classe dell’istituto Manetti-Porciatti di Grosseto, che ancora faticano a credere alla tragedia che ha colpito la loro amica. Anche i docenti e il personale scolastico si sono uniti alla famiglia per condividere il dolore di una perdita così improvvisa e ingiusta.

Una tragedia avvenuta in gita scolastica

Aurora si trovava in gita con la sua classe quando è stata colta da un malore fatale. L’incidente è avvenuto mentre la giovane si trovava in cabina a bordo di un traghetto partito da Napoli e diretto a Palermo. Nonostante i soccorsi tempestivi, per lei non c’è stato nulla da fare.

L’evento ha sconvolto non solo chi la conosceva, ma anche l’intera comunità di Grosseto, che si è stretta intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

L’ultimo omaggio tra fiori e striscioni

Durante il funerale, striscioni e messaggi di affetto hanno ricordato il sorriso di Aurora e la sua voglia di vivere. Un momento di raccoglimento e commozione ha accompagnato l’ultimo saluto, mentre il corteo funebre si muoveva lentamente tra le strade della frazione.