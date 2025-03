Entro la prima metà di marzo 2025, l’INPS procederà all’erogazione di diversi pagamenti destinati a varie categorie di beneficiari. Ecco le principali date da segnare sul calendario:

NASpI (Indennità di Disoccupazione):

I primi accrediti relativi al mese di febbraio 2025 sono stati disposti il 7 marzo. Ulteriori pagamenti sono previsti tra il 10 e il 15 marzo, con una data significativa fissata per martedì 11 marzo.

Assegno di Inclusione (ADI):

La prima ricarica mensile dell’Assegno di Inclusione è attesa per sabato 15 marzo 2025. Tuttavia, potrebbe essere anticipata a venerdì 14 marzo, a seconda dell’avvio delle lavorazioni da parte dell’INPS.

Trattamento Integrativo (Ex Bonus Renzi) da 100 euro:

Il pagamento è previsto per mercoledì 12 marzo 2025. Tuttavia, alcuni beneficiari potrebbero riceverlo il giorno precedente, martedì 11 marzo.

Carta Acquisti:

Al momento, non ci sono date prefissate per l’accredito degli 80 euro bimestrali (marzo-aprile). Tuttavia, è probabile che l’accredito avvenga intorno alla metà di marzo 2025, in base alle tempistiche dell’INPS e di Poste Italiane.

Assegno Unico Universale:

Per chi ha già beneficiato dell’Assegno in passato, i pagamenti sono previsti tra il 15 e il 20 marzo 2025. Per le nuove domande o per le famiglie che hanno apportato modifiche alla propria situazione, l’accredito avverrà alla fine del mese successivo alla presentazione della domanda.

Si ricorda che le pensioni sono già state liquidate a inizio mese, con un calendario basato sull’iniziale del cognome:

A-B: sabato 1° marzo 2025

C-D: lunedì 3 marzo 2025

E-K: martedì 4 marzo 2025

L-O: mercoledì 5 marzo 2025

P-R: giovedì 6 marzo 2025

S-Z: venerdì 7 marzo 2025

Questo calendario è stato predisposto per coloro che ritirano la pensione presso gli uffici postali.

Tra i pagamenti INPS in arrivo entro il 15 marzo 2025 rientra anche la ricarica della Carta Acquisti, destinata agli over 65 e alle famiglie con figli a carico sotto i 3 anni con un ISEE non superiore a 8.117,17 euro. L’importo previsto è di 80 euro bimestrali per coprire le spese di beni di prima necessità e servizi essenziali.

Attualmente, non sono state fornite date ufficiali per l’accredito della ricarica di marzo-aprile 2025. Tuttavia, gli accrediti solitamente avvengono intorno alla metà del mese. La tempistica dipenderà dalle operazioni di rilascio delle somme da parte dell’INPS e dalla loro successiva disponibilità sulle carte da parte di Poste Italiane.