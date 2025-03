L’INPS ha ufficializzato il calendario dei principali pagamenti previsti tra marzo e aprile 2025. Le erogazioni riguardano l’Assegno Unico Universale, la NASpI, le pensioni e i bonus per le famiglie, con aggiornamenti importanti per milioni di cittadini.

Calendario pagamenti INPS marzo-aprile 2025

Assegno Unico Universale

L’Assegno Unico Universale verrà accreditato a partire dal 21 marzo 2025, ma alcuni beneficiari riceveranno l’importo già dal 19 marzo.

NASpI – Indennità di disoccupazione

Il pagamento della NASpI, il sussidio per i disoccupati, è previsto tra il 20 e il 21 marzo. Le date possono variare in base alla tempistica di presentazione della domanda.

Pagamento pensioni aprile 2025

I pensionati riceveranno l’accredito delle pensioni a partire dal 1° aprile 2025.

Chi ritira in contanti presso gli uffici postali dovrà seguire un calendario scaglionato, basato sull’iniziale del cognome.

Questa misura aiuta a ridurre le attese agli sportelli e garantisce un’erogazione più ordinata.

Bonus e agevolazioni INPS: aiuti per famiglie

Bonus Asilo Nido 2025

Il Bonus Asilo Nido ha subito un potenziamento:

Il contributo massimo sale a 3.600 euro annui per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro.

L’importo varia in base alla fascia ISEE e copre le spese per la retta dell’asilo.

Bonus Bollette 2025

Le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro riceveranno uno sconto automatico di 200 euro sulla bolletta di luce e gas.

Il bonus verrà applicato direttamente in fattura senza bisogno di presentare domanda.

Come verificare i pagamenti INPS?

Per controllare lo stato dei pagamenti e richiedere assistenza, i cittadini possono:

Accedere all’area riservata MyINPS sul sito ufficiale dell’INPS.

Rivolgersi ai CAF e patronati autorizzati per verifiche e supporto.