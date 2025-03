Ad aprile 2025, il calendario dei pagamenti INPS si presenta particolarmente fitto, includendo pensioni, sussidi e misure di sostegno economico. Tra le erogazioni previste figurano l’Assegno Unico e Universale, le indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll, oltre al Supporto per la Formazione e il Lavoro e l’Assegno di Inclusione. Di seguito, tutte le date di accredito e le modalità di pagamento.

Quando vengono pagate le pensioni ad aprile 2025?

Per quanto riguarda le pensioni, il pagamento avverrà a partire da martedì 1° aprile, che rappresenta il primo giorno bancabile del mese, per chi riceve la pensione tramite accredito su conto corrente, l’importo sarà disponibile a partire dal primo giorno del mese, per chi invece ritira la pensione in contanti presso Poste Italiane, sarà necessario seguire un ordine alfabetico, che distribuirà i pagamenti nell’arco di sei giorni lavorativi consecutivi, ovvero dal 1° al 7 aprile.

Inoltre, è importante sottolineare che, per i pensionati che hanno già saldato il debito fiscale relativo all’anno 2024, l’importo della pensione di aprile sarà più alto, in quanto non saranno più presenti conguagli. Tuttavia, fino a novembre 2025, verranno comunque applicate le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali dell’Irpef per il 2024, oltre all’acconto per l’anno 2025.

Quando arriva l’Assegno Unico e Universale?

Per le famiglie con figli a carico, l’Assegno Unico e Universale sarà erogato secondo il consueto calendario. er chi già percepisce l’assegno e non ha apportato modifiche alla propria situazione, per il pagamento avverrà tra il 18 e il 20 aprile 2025, per chi invece ha presentato una nuova domanda o ha aggiornato il proprio ISEE, l’accredito potrebbe slittare fino alla fine del mese.

Quando pagano l’Assegno di Inclusione?

L’Assegno di Inclusione (Adi), destinato ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a 10.140 euro, prevede due date di pagamento differenti a seconda della posizione del beneficiario:

Chi riceve il contributo per la prima volta potrà ottenere l’accredito entro il 18 aprile 2025.

Chi già percepisce regolarmente l’Adi riceverà il pagamento il 27 aprile 2025.

Questa misura di sostegno economico, condizionata alla prova dei mezzi e alla partecipazione a un percorso di attivazione sociale e lavorativa, ha recentemente subito una modifica nella soglia ISEE, innalzata da 9.360 a 10.140 euro.

Quando arriva il Supporto per la Formazione e il Lavoro?

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura complementare all’Assegno di Inclusione e, come quest’ultimo, ha un calendario di pagamenti strutturato su due finestre temporali:

Dal 15 aprile, saranno effettuati i pagamenti per chi ha inoltrato la domanda dopo la metà di marzo.

Il 27 aprile, invece, sarà il giorno in cui saranno accreditati gli importi per chi ha presentato la richiesta entro il 15 marzo.

Questa misura è destinata ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un ISEE fino a 10.140 euro, che accettano di partecipare a un percorso di politica attiva del lavoro. Insieme all’Adi, ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, fornendo un supporto più mirato e orientato all’inserimento lavorativo.

Quando pagano le indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll?

Per coloro che percepiscono le prestazioni di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) o Dis-Coll (Indennità di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi), il pagamento dell’importo spettante per il mese di aprile sarà effettuato entro la metà del mese.

È bene ricordare che la data esatta può variare a seconda del momento in cui è presentata la domanda e, pertanto, ogni beneficiario potrebbe ricevere l’accredito in un giorno leggermente diverso rispetto agli altri.