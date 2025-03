Con l’arrivo del mese di aprile 2025, l’INPS ha pubblicato il consueto calendario delle date di pagamento per le principali prestazioni assistenziali e previdenziali. Pensioni, disoccupazione, assegno unico, assegno di inclusione e altre indennità saranno erogate nei prossimi giorni, ma è importante segnare sul proprio calendario le date specifiche per non perdere il pagamento. Scopriamo insieme quando arriveranno gli accrediti delle prestazioni INPS di aprile 2025.

Pagamento pensioni di aprile 2025

Come ogni mese, il pagamento delle pensioni di aprile inizia il 1° aprile 2025, che cade di martedì. Per i pensionati che ricevono l’importo direttamente sul conto corrente bancario o postale, l’accredito sarà disponibile fin da questa data.

Chi invece ritira la pensione in contante presso gli sportelli di Poste Italiane dovrà seguire il calendario specifico basato sull’ordine alfabetico, con il pagamento distribuito nei giorni successivi. È quindi fondamentale verificare la lettera iniziale del proprio cognome per sapere esattamente quando poter ritirare l’importo.

Assegno di inclusione: date di pagamento

Nel mese di aprile 2025, per chi riceve l’Assegno di inclusione, sono previste due date di pagamento. La prima è fissata per il 18 aprile, destinata a chi riceve l’assegno per la prima volta. La seconda erogazione avverrà il 27 aprile. Questa misura, introdotta dalla Manovra 2025, è destinata a supportare le famiglie con un ISEE inferiore a 10.140 euro e continua a essere un sostegno importante per le famiglie in difficoltà economica.

Supporto per la formazione e il lavoro

Il Supporto per la formazione e il lavoro, destinato a chi intraprende percorsi di reinserimento professionale, prevede due date di pagamento a seconda di quando è stata presentata la domanda. Chi ha fatto domanda dopo la metà di marzo riceverà l’accredito a partire dal 15 aprile 2025. Invece, chi ha inoltrato la richiesta entro il 15 marzo vedrà l’accredito del pagamento il 27 aprile.

Assegno unico per i figli

Per l’Assegno unico destinato ai figli a carico, i pagamenti sono previsti tra il 18 e il 20 aprile 2025 per chi già beneficia della misura senza modifiche all’ISEE. Chi, invece, ha presentato una nuova richiesta o aggiornato la propria situazione reddituale potrebbe ricevere l’accredito entro la fine del mese.

NASpI e Dis-Coll: quando arrivano le indennità di disoccupazione

Le indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll saranno accreditate nel mese di aprile, generalmente entro la metà del mese. Tuttavia, le date precise possono variare a seconda della gestione delle singole domande. Queste prestazioni sono cruciali per chi ha perso il lavoro e la tempistica dipende da quando è stata presentata la richiesta di disoccupazione.