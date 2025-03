Un incredibile incidente si è verificato ad Ariano Irpino, nei pressi dello stadio Renzulli, dove un SUV Jaguar con a bordo un padre e suo figlio è precipitato in una scarpata. Nonostante il violento impatto, entrambi sono riusciti a uscire dall’abitacolo senza gravi conseguenze.

La dinamica dell’incidente

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe perso aderenza finendo fuori strada. La zona, caratterizzata da curve e dislivelli, potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo.

L’intervento dei soccorsi

Dopo l’incidente, i due occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dall’auto, in attesa dei soccorsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno messo in sicurezza l’area e recuperato il SUV dalla scarpata.

Nessuna conseguenza grave, solo tanta paura

Fortunatamente, padre e figlio non hanno riportato ferite gravi, ma lo spavento è stato enorme. L’episodio, che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, si è concluso con un sospiro di sollievo per i due coinvolti.