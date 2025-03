Dopo il caso dei 70 studenti di Recanati rimasti intossicati nella serata di ieri, probabilmente dopo una cena in un albergo di Capaccio Paestum, un nuovo episodio ha coinvolto questa mattina un gruppo di 30 studenti di una scuola di Villaricca (Napoli). Anche in questo caso, i ragazzi hanno manifestato disturbi gastrointestinali dopo aver mangiato in un ristorante-hotel del Vallo di Diano.

I Controlli di ASL e NAS: Nessun Caso Grave

Le autorità sanitarie si sono immediatamente attivate per verificare le cause dell’intossicazione. I carabinieri del NAS e l’ASL hanno avviato ispezioni nei locali in cui gli studenti hanno consumato i pasti.

Nel caso dei ragazzi di Recanati, inizialmente si era ipotizzato che il problema fosse legato al pranzo consumato a Pertosa, ma i controlli sui menù del ristorante non hanno evidenziato anomalie. L’attenzione si è quindi spostata sulla cena servita presso l’albergo di Capaccio Paestum, dove circa un’ora dopo aver mangiato decine di studenti hanno iniziato ad accusare malori.

Fortunatamente, nessuno dei giovani ha riportato sintomi gravi, e non si è reso necessario il ricovero in ospedale. L’intervento tempestivo di medici, pediatri e personale del 118 ha permesso di gestire la situazione sul posto.

Il Rientro e gli Accertamenti in Corso

Gli studenti che non hanno manifestato sintomi hanno ripreso il viaggio verso casa, mentre alcuni compagni sono rimasti nella struttura per recuperare completamente prima di partire.

Le autorità stanno proseguendo con analisi approfondite per individuare l’origine dell’intossicazione, valutando campioni alimentari e condizioni igieniche dei locali coinvolti.