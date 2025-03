Fu il Decreto libertà. Una delle più importanti svolte storiche che uomini e donne hanno il dovere morale di onorare. E accadde oggi, di quasi ottanta anni fa.

Il 10 marzo 1946 le italiane maggiorenni vanno per la prima alle urne, e se hanno compiuto il venticinquesimo anno di nascita possono essere anche elette. Il decreto sulla loro eleggibilità è il n.74 datato 10 marzo 1946. Da questa data in poi le donne possono considerarsi cittadine con pieni diritti.

Le prime elezioni amministrative si svolsero a partire dal 10 marzo 1946 in 5 turni, fino al 7 Aprile. In seguito si andò alle urne per la designazione dei membri dell’Assemblea Costituente che scrisse la Costituzione ancora in vigore e per il Referendum istituzionale monarchia-repubblica che scelse la forma repubblicana dello Stato e mandò in esilio la corona italiana, il famoso 2 Giugno dello stesso anno.