Oggi è Mercoledì delle Ceneri in tutta Italia, ma non a Milano. Una curiosità che spesso viene dimenticata ma che racconta, invece, un motivo storico che per gli abitanti della capitale della Lombardia ha un significato profondo: conservare il rito ambrosiano.

A Milano vige ancora il rito Ambrosiano che, da tradizione, conta i quaranta giorni della quaresima partendo dal giovedì santo, pertanto andando a ritroso il giorno designato come inizio della quaresima cade proprio la sesta domenica prima di Pasqua.

Quindi oggi comincia il periodo di Quaresima in tutta in Italia, mentre in Lombardi partirà la prossima domenica 9 Marzo.

Nel resto d’Italia è in vigore il rito Romano, un rito successivo all’Ambrosiano, che non si è mai uniformato: in questo caso la fine della quaresima coincide con la Pasqua ed i quaranta giorni, non tengono conto delle domeniche. Ecco perchè il giorno di inizio della quaresima, quest’anno, cade il mercoledì che precede la sesta domenica prima di Pasqua, quindi oggi.

A Milano dunque impazza ancora il Carnevale che terminerà sabato sera. il mercoledì delle Ceneri non esiste affatto e le domeniche che verranno fino alla Pasqua saranno ugualmente giorni di Penitenza.

Sia per il Rito Romano che per il Rito Ambrosiano la quaresima ricorda i quaranta giorni che Gesù trascorse nel deserto, episodio narrato dagli evangelisti. La Pasqua ha lo stesso significato: Gesù risorge per rinnovare i nostri cuori